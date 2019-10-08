شكرا لقرائتكم خبر عن الظروف الصحية تمنع محمود الخطيب من حضور اجتماع «كاف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اعتذر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «كاف» لحضور الاجتماع، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية، وعرضها على الطبيب الألماني بيرتا لانفي، الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
ويعاني رئيس الأهلي من بعض الآلام القاسية في الظهر خلال الفترة الأخيرة كانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية، ثم الاعتذار عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف اليوم.
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