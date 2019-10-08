برشلونة يتجه لتجديد تعقاده مع تير شتيجن

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود اتجاه قوي داخل إدارة برشلونة، لتجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، خلال الفترة المقبلة.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة البارسا تريد ربط تير شتيجن بعقد جديد، بعد المستويات المُبهرة التي يُقدمها في السنوات الأخيرة.

وكان تير شتيجن قد وقع على عقد جديد مع برشلونة في صيف 2017، يمتد حتى يونيو 2022.

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وخاض الحارس الألماني مباراته رقم 200 بقميص البلوجرانا ضد إشبيلية في الليجا.

وعاش تير شتيجن فترة صعبة في بداية مسيرته مع البارسا، حيث كان بديلا للتشيلي كلاوديو برافو، واستغل رحيله لمانشستر سيتي ليحظى بمكانه في التشكيلة الأساسية منذ موسم 2016-2017.

وخلال 200 مباراة بقميص برشلونة، خرج تير شتيجن بشباك نظيفة في 84 مباراة، وأنقذ 526 كرة.