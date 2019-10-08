مدرب الجزائر.. أعطيت صوتي لمحمد صلاح عن قناعة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

جمال يلماضي

كشف جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، عن منح صوته في جائزة الأفضل بالعالم "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، عن قناعة.



وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء: "منحت صوتي لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم عن قناعة، لن أفصح عن الأسباب ولكنني متأكد من أن اختياري كان صائبا".

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وحصد ليونيل ميسي نجم برشلونة جائزة الأفضل هذا العام، فيما حل المصري محمد صلاح رابعا خلف فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وتابع: "بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، أتمنى أن يفوز بها قائد الجزائر رياض محرز، بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم، سواء مع مانشستر سيتي أو مع منتخب بلاده خاصة في كأس الأمم الأفريقية".

وختم: "محرز سيجد منافسة شرسة للتتويج بالجائزة، خاصة من جناح ليفربول، ساديو ماني، بما أنه ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى بلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا".