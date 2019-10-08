جماهير ميلان تطالب برحيل بيولي قبل مجيئه!

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 ستيفانو بيولي أصبح ​ستيفانو بيولي​ المدير الفني السابق لناديي الإنتر و​فيورنتينا​ قريب جدًا التوقيع مع نادي ​ميلان​، ليكون بديلا للمدرب ماركو جيامباولو المتوقع إقالته في الساعات المقبلة.

Advertisements جماهير نادي ميلان بدورها وحّدت هاشتاغ عبر وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر، تحت عنوان "Pioli_Out#، تطالب فيه المدرب بالرحيل حتّى قبل مجيئه. ولفتت شبكة سبورت ميديا سيت إلى أن هذا الهاشتاغ بات الأكثر إنتشارا في العالم وأتى في المركز الخامس. وكانت تقارير صحافية عدّة قد أكّدت أنّ بيولي بات الأقرب لتدريب ميلان على حساب لوتشيانو سباليتي.

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