أنس جابر تحسم تأهلها إلى الدور الثاني من بطولة تيانجين للتنس

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 حسمت التونسية ​أنس جابر​ تأهلها إلى الدور الثاني ببطولة ​تيانجين الصينية للتنس​ بفوزها على الأمريكية جينيفر برادي بنتيجة 6 - 4 و6 -2 في الدور الأول والذي شهد أيضا فوز الصينية ​شواي بينغ​ على مواطنتها تشياودي يو بنتيجة 6-2 و 7-6 .

كذلك تأهلت الصينية ​أتشيو وانغ​ إلى دور ال16 بالبطولة بعدما تغلبت على الأمريكية ​كريستي آهن​ 6 - 2 و7 -6 . وفي مباراتين أخريين بالدور الأول تغلبت البولندية ماغدا لينيتي على الأمريكية كريستينا ماكهيل بنتيجة 6-3 و 6-1 واليابانية كورومي نارا على البريطانية هاريت دارت بنتيجة 3-6 و 6-1 و 6-3 .

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