ديبالا يكشف عن أصعب مرحلة له مع يوفنتوس

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كشف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا Paulo Dybala لاعب نادي يوفنتوس الايطالي، أنه عاش أيامًا صعبة خلال الصيف الماضي، بسبب إرتباطه بالرحيل إلى عدّة أندية لا يرغب بالإنضمام إليها.
وقال ديبالا، في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "لم يكن صيفا سهلا، أن تسمع إسمك مرتبط بالرحيل إلى أماكن لا تريدها هو أمر مزعج وغير جميل".
وتابع: "أعتقد أنه كان من الأفضل الرد على كل هذا الشيء من خلال أرض الملعب، كنت أريد البقاء في يوفنتوس، وأعتقد أنه ما زال بإمكاني تقديم المزيد".
وسجل ديبالا في مباراة يوفنتوس يوم الأحد أمام الإنتر، في اللقاء الذي إنتهى لصالح السيدة العجوز بنتيجة 2-1.
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