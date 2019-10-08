الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 ستتواجد لجنة تابعة للـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا الأسبوع في طهران لدعم العمليات التي ستسمح لأول مرة منذ 40 عاما بحضور النساء مباراة لكرة القدم، والتي ستجمع ​المنتخب الإيراني​ ومنتخب كمبوديا في العاشر من الشهر الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم2022 و​كأس آسيا 2023​ .

وتتكون هذه اللجنة من مسؤولين بحقوق الإنسان والأمن والمسابقات حسب وكالة الانباء الاسبانية . تواصلت هذه اللجنة مع السلطات الإيرانية في نهاية ايلول/ سبتمبر الماضي لمناقشة حضور النساء مباريات كرة القدم بكل حرية. وتم هذا التواصل بعد وفاة الشابة سحر خداياري (29 عاماً) بعدما أضرمت النار في جسدها في 9 سبتمبر /أيلول الماضي لعلمها بإمكانية حبسها لمدة 6 أشهر لمحاولتها حضور مباراة فريقها ​استقلال​ أمام فريق ​العين الإماراتي​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد حقوقي من "فيفا" يشهد مباراة إيران وكمبوديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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