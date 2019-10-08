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رئيس نادي الرجاء يستقيل من النادي بسبب الدعم المالي...

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جدة - عمرو شويل استقال سعد أبو صندوق، رئيس نادى الرجاء المطروحى، بسبب قلة الدعم المادى المقدم له فى ظل رغبته فى المنافسة على العودة لدورى الأضواء من جديد.

 

وكان سعد أبو صندوق تعاقد فى بداية الموسم مع هانى العقبى المدير الفنى السابق لدمنهور لقيادة الفريق فنيا وتعاقد مع اكثر من 15 لاعبا ، وبالفعل حقق الفريق نتائج جيدة مع عدد كبير من الأندية القوية بالقسم الثانى .

 

ويسعى بعض المقربين من سعد أبو صندوق لإقناعه بالعدول عن قرار الإستقالة والعودة من جديد لقيادة سفينة الرجاء خاصة وأن اسم أبو صندوق اقترن كثيرا بالفريق .

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