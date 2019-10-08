شكرا لقرائتكم رئيس نادي الرجاء يستقيل من النادي بسبب الدعم المالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى بعض المقربين من سعد أبو صندوق لإقناعه بالعدول عن قرار الإستقالة والعودة من جديد لقيادة سفينة الرجاء خاصة وأن اسم أبو صندوق اقترن كثيرا بالفريق .
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