شكرا لقرائتكم البدري يعزل لاعبى المنتخب عن نزلاء فندق المعسكر حفاظاً على التركيز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

خصص حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى 3 قاعات فى فندق الإقامة للاعبين لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة، على مدار اليوم بنفس الدور الذى يقيم به الفريق بالفندق.

كما حرص البدرى على عزل اللاعبين تماما عن الأجواء المحيطة فى الفندق وكذلك النزلاء، حفاظا على التركيز الكامل للاعبين فى المعسكر وعدم تأثرهم بأى أمور جانبية، بحيث يتناول اللاعبون المشروبات والوجبات الخفيفة فى نفس الدور الذى يقيم به الفريق.

كان البدرى عقد جلسة مع لاعبي المنتخب بعد انضمامهم للمعسكر المقام حاليا بأحد الفنادق في إطار الأجندة الدولية واستعدادا لخوض مباراة ودية دولية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وقال البدري في كلمته للاعبين، نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعا محظوظون بالتواجد في هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب.

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وواصل:" أثق فيكم جمعيا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه والوصول للمنتخب هو أمر بالغ الصعوبة ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخا مع قميص منتخب بلاده".

وقال مدرب المنتخب:" من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها".

وأضاف: "ممكن نموت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح ويجب أن يكون الكل قريبا من بعضه وخلال أسبوع واحد يسعى لتقديم شيئ جيد والكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة".