شكرا لقرائتكم باسم مرسي يعود لتدريبات الإنتاج الحربى الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى لتدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من الكدمة التى تعرض لها أسفل الركبة . وكان باسم مرسي، قد غاب عن المباريات الثلاثة التى لعبها الانتاج الحربى فى الدوري حتى الان بسبب الاصابة . وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الانتاج وأجرى جلسات علاجية ولكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنياً وفنياً حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس. Advertisements وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد، ويعول مختار مختار كثيراً على قدرات باسم مرسى فى تعزيز القوة الهجومية للإنتاج، لاسيما فى مواجهة الأهلى الذى نجح مهاجم الزمالك السابق فى هز شباكه بخمسة أهداف مع الفارس الأبيض بمباريات القمة. ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة انبى والمقرر لها الخميس 17 اكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على ستاد بتروسبورت وافتتح الانتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الاهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد .

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