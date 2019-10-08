شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال إيهاب: " لم يعد هناك رفع اثقال فى مصر ما الذى يستدعى أن استكمل مشوارى" .
وقال مرزوق إنه قدم مسبقا شكاوى عديدة لوزارة الرياضة ضد المدرب الحالى للمنتخب محمد موسى الديب بسبب إيقافه مسبقا بسبب أزمة المنشطات.
وتابع مرزوق ، أنه لم يتم الإعلان عن باقى العينات الأخرى للاعبين، مشيرا إلى أنه من المحتمل ظهور عينات أخرى جديدة أيضا.
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