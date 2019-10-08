شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال إعتزاله اللعبة بعد أزمات المنشطات التى طالت الإتحاد و تسببت فى إيقاف مصر عن المشاركات الدولية . وقال إيهاب: " لم يعد هناك رفع اثقال فى مصر ما الذى يستدعى أن استكمل مشوارى" . كان الحكم الدولى لرفع الأثقال على مرزوق أعلن عن ثبوت 5 عينات منشطات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية، التى اختتمت مؤخرا بالمغرب. وقال مرزوق إنه قدم مسبقا شكاوى عديدة لوزارة الرياضة ضد المدرب الحالى للمنتخب محمد موسى الديب بسبب إيقافه مسبقا بسبب أزمة المنشطات. Advertisements وتابع مرزوق ، أنه لم يتم الإعلان عن باقى العينات الأخرى للاعبين، مشيرا إلى أنه من المحتمل ظهور عينات أخرى جديدة أيضا. وأشار الحكم الدولى للأثقال إلى أن العينات الجديدة ستصعب الأمر على الاتحاد المصرى الذى تعرض للإيقاف مؤخرا بسبب العينات الإيجابية الـ7 التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016، قبل أن يمهل الاتحاد الدولى مصر 3 أسابيع للتقدم بملف استئناف لتقديم أدلة مقنعة من أجل الاكتفاء بالرغامة ورفع الإيقاف.

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