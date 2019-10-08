شكرا لقرائتكم مروان محسن يبدأ البرنامج العلاجي للعودة لتشكيلة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبي للأهلي عن آخر التطورات الخاصة، بحالة المهاجم مروان محسن، والذي يؤدى برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد الجراحة التي خضع لها في الوجه.

وقال الجهاز الطبي، أن مهاجم الفريق بدأ تنفيذ جلسات علاجية وأداء بعض التدريبات داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بنهاية الأسبوع الجاري من خلال الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات، التي لا تؤثر على الوجه داخل ملعب التتش، للاطمئنان بشكل كامل على حالته وتجهيزه بشكل تدريجي للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وتحدث رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، مع مهاجم الفريق والشد من أزره في بداية رحلته العلاجية داخل النادي للتعافي من الإصابة، كما حرص على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالته.

وكان مروان تعرض لإصابة في الوجه خلال كرة مشتركة أثناء مشاركته في مباراة الفريق الأحمر مع سموحة بالأسبوع الأول لبطولة الدوري العام، وخضع لجراحة في الوجه، وبدأ أمس التدريب داخل صالة الجيم بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت لمدة 10 أيام.