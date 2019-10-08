شكرا لقرائتكم مروان محسن يبدأ البرنامج العلاجي للعودة لتشكيلة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مروان تعرض لإصابة في الوجه خلال كرة مشتركة أثناء مشاركته في مباراة الفريق الأحمر مع سموحة بالأسبوع الأول لبطولة الدوري العام، وخضع لجراحة في الوجه، وبدأ أمس التدريب داخل صالة الجيم بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت لمدة 10 أيام.
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