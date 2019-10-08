شكرا لقرائتكم المنياوى: مندهش من إقامة مباراتى الإسماعيلى أمام المصرى والأهلى ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع المنياوى : ستاد الاسماعيلية ظهر فى أبهى صوره ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة وكان مثالا يحتذى به فى كل المنافسات الرياضية فلماذا نلعب خارجه؟
ويستأنف الإسماعيلى تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود.
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