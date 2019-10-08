شكرا لقرائتكم المنياوى: مندهش من إقامة مباراتى الإسماعيلى أمام المصرى والأهلى ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أنه مندهش من إصرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراتى المصرى البورسعيدى والاهلى مع الدراويش على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال المنياوى لـ"الخليج 365" : "الإسماعيلى يتحمل تكاليف مادية باهظة نظير السفر للإسكندرية للعب هناك دون مبرر مفهوم وهو ماحدث فى مواجهة المصرى الأخيرة ومتوقع حدوثه فى مواجهة الأهلى القادمة المقرر لها 11 ديسمبر".

وأضاف مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى : لا أجد إجابة على سؤال يدور فى داخلى وهو ولماذا لا يلعب الأهلى على ستاد الإسماعيلية منذ 9 سنوات كاملة؟

وتابع المنياوى : ستاد الاسماعيلية ظهر فى أبهى صوره ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة وكان مثالا يحتذى به فى كل المنافسات الرياضية فلماذا نلعب خارجه؟

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ويستأنف الإسماعيلى تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود.

ومنح الصربى ميودراج يستيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى السبت الماضى.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى.