شكرا لقرائتكم فوكس يعرب عن سعادته بالإنضمام للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سيف هاني الشهير بـ "فوكس"، نجم منتخب اليد مواليد ٢٠٠٠ والمنضم حديثاً للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بإرتداء القميص الأحمر بعد التوقيع على عقود الانتقال للفريق لمدة 4 مواسم وقيده في القائمة.

وأكد اللاعب فى تصريح لـ الموقع الرسمى للنادى الأهلى ، أن رغبته من البداية كانت اللعب للنادي الأهلي، لذلك رفض كل العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى صفوف الفريق موجها الشكر إلى مجلس إدارة نادي الشمس على تلبية رغبته ومساعدته في اللعب للأهلي.

وأضاف "فوكس" أن هدفه هو كتابة تاريخ كبير مع الأهلي والمساهمة في تحقيق الفوز بكل البطولات، مشيرا إلى أن لديه طموحات كبيرة بعد التتويج مع المنتخب ببطولة كأس العالم في مقدونيا.