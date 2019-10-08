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طبيب الأهلي: تحسن حالة عمرو السولية تدريجياً...

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جدة - عمرو شويل  

أكد الجهاز الطبي للنادى الأهلي خضوع عمرو السولية لاعب الفريق حالياً لبرنامج علاج طبيعي للتخلّص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وملعب التتش.

 

وعرض السولية،  نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر أمس استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.

 

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فى الوقت الذى يواصل فيه لاعب وسط الاهلى المدافع أداء جلسات العلاج الطبيعي داخل النادي، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت عصر السبت الماضي على استاد أسوان وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

وأشاد الجهاز الطبي بالنادي بتحسن حالة السولية، الملحوظ وبدأ تورم القدم في التلاشي بشكل  تدريجي.

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