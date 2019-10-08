شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: تحسن حالة عمرو السولية تدريجياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
فى الوقت الذى يواصل فيه لاعب وسط الاهلى المدافع أداء جلسات العلاج الطبيعي داخل النادي، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت عصر السبت الماضي على استاد أسوان وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.
وأشاد الجهاز الطبي بالنادي بتحسن حالة السولية، الملحوظ وبدأ تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي.
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