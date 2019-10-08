شكرا لقرائتكم إيروسبورت يواجه القومى فى أولى المنافسات الرسمية بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة الأول بنادي إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدني، أولى المواجهات الرسمية، الثلاثاء المقبل، أمام فريق القومي، على ملعب نادي مياة القاهرة، ضمن منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة لمسابقة كأس مصر.

ويقود فريق إيروسبورت هشام يكن، نجم المنتخب الوطني السابق، وحسين محيي الدين مدير الكرة، وحسين السيد وعمرو وحيد وعمرو عبد المنعم مدربين، ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى.

وأعرب هشام يكن، عن تفاؤله بإنطلاقة إيروسبورت الأولى وتحقيق الإنجازات التي تليق بكيان إيروسبورت، بدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أركان حرب نبيل سلامة، وإعداد فريق قوي من لاعبين مميزين وجهاز معاون على أعلى مستوى، ليكونوا قادرين على رفع اسم وزارة الطيران المدني.

Advertisements

وأكد هشام يكن، أنه جاء وقت جني ثمار المجهودات التي بذلت في الفترة الأخيرة لإعداد فريق جديد يظهر لأول مرة في موسم 2019-2020، وحرص على توجيه الشكر إلى الإدارة في تذليل كل العقبات التي تواجه الفريق.

وأكد الدكتور زكريا محيى الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة، على الثقة الكبيرة في فريقه، خاصةً بعد التعاقد مع مدرب كبير بحجم هشام يكن، والذي اختار مجموعة اللاعبين المميزين من ضمن أسماء عديدة، بجانب جهازه المعاون.

وأشار محيى الدين، أن كل طلبات فريق الكرة بنادي إيروسبورت أوامر، في ظل السياسية المتبعة من قبل الإدارة بالوصول من الدرجة الرابعة إلى الممتاز خلال الثلاث مواسم المقبلة، وتحقيق مركز جيد في أولى مشاركة ببطولة كأس مصر في نسختها الحالية.