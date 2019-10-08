إيروسبورت يواجه القومى فى أولى المنافسات الرسمية بالكأس...

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وأعرب هشام يكن، عن تفاؤله بإنطلاقة إيروسبورت الأولى وتحقيق الإنجازات التي تليق بكيان إيروسبورت، بدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أركان حرب نبيل سلامة، وإعداد فريق قوي من لاعبين مميزين وجهاز معاون على أعلى مستوى، ليكونوا قادرين على رفع اسم وزارة الطيران المدني.
وأكد الدكتور زكريا محيى الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة، على الثقة الكبيرة في فريقه، خاصةً بعد التعاقد مع مدرب كبير بحجم هشام يكن، والذي اختار مجموعة اللاعبين المميزين من ضمن أسماء عديدة، بجانب جهازه المعاون.
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