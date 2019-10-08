شكرا لقرائتكم فايلر يمنح لاعب يالأهلي راحة 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحدد الجهاز الفني يوم 14 أكتوبر الجاري موعدا لخوض مبارة ودية ، لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر العائدة من الإصابة التي لم تشارك في المباريات خلال الفترة الماضية، وتجهيز كافة اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.
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