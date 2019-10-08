شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع الحدود وطنطا فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذلك على ضوء تحديد مواعيد دور ال 16 للبطولة العربية التي أعلنها مؤخرا الاتحاد العربي لكرة القدم.
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