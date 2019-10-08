شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع الحدود وطنطا فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الاسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الاسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتازعلى النحو التالى. الاربعاء 16 اكتوبر الاسماعيلى مع طنطا فى الاسبوع الخامس مقدم بدلا من اقامتها يوم الخميس 24 اكتوبر. السبت 19 اكتوبر الاسماعيلى مع الحدود فى الاسبوع الرابع بدلا من اقامتها يوم الجمعة 18 اكتوبر. وذلك على ضوء تحديد مواعيد دور ال 16 للبطولة العربية التي أعلنها مؤخرا الاتحاد العربي لكرة القدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع الحدود وطنطا فى الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.