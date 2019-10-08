شكرا لقرائتكم وكالة المنشطات المصرية تحذر الاتحادات الرياضية من المكملات الغذائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة أسامة غنيم خطابات إلى الاتحادات الرياضية ، تحذرهم من تناول المكملات الغذائية .

من جانبه قال أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية " النادو " أنه تم إرسال الخطابات إلى 57 اتحادات رياضيا ، لتحذيرهم من خطورة تناول المكملات الغذائية ، خاصة وأن 66% من المكملات تحتوى على مادة التستوستيرون ، المسئول عن الهرمون الذكرى .

كما طلبت الوكالة من الاتحادات تحذير اللاعبين من بعض الأطعمة و المشروبات التى يتم تناولها ، حيث تحتوى على بعض المواد المحظورة فى بعض الأحيان .

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يواجه اتحاد رفع الأثقال أزمة كبرى ، بعد قرار الاتحاد الدولى بإيقافه عامان ، و حرمانه من المشاركة فى البطولات بسبب ايجابية 7 عينات منذ عام 2016 ، ولم يتم سداد الغرامة المالية .

كانت الأيام الماضية قد شهدت إيقاف أكثر من لاعب من مختلف الاتحادات بسبب ثبوت إيجابية العينات التى تم سحبها منهم ، مثل إسلام الشهابى لاعب منتخب الجودو ، و هالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة .