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وكالة المنشطات المصرية تحذر الاتحادات الرياضية من المكملات الغذائية...

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جدة - عمرو شويل أرسلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة أسامة غنيم خطابات إلى الاتحادات الرياضية ، تحذرهم من تناول المكملات الغذائية .

 

من جانبه قال أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية " النادو " أنه تم إرسال الخطابات إلى 57 اتحادات رياضيا ، لتحذيرهم من خطورة تناول المكملات الغذائية ، خاصة وأن 66% من المكملات تحتوى على مادة التستوستيرون ، المسئول عن الهرمون الذكرى  .

 

كما طلبت الوكالة من الاتحادات تحذير اللاعبين من بعض الأطعمة و المشروبات التى يتم تناولها ، حيث تحتوى على بعض المواد المحظورة فى بعض الأحيان .

 

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يواجه اتحاد رفع الأثقال أزمة كبرى ، بعد قرار الاتحاد الدولى بإيقافه عامان ، و حرمانه من المشاركة فى البطولات بسبب ايجابية 7 عينات منذ عام 2016 ، ولم يتم سداد الغرامة المالية .

 

كانت الأيام الماضية قد شهدت إيقاف أكثر من لاعب من مختلف الاتحادات بسبب ثبوت إيجابية العينات التى تم سحبها منهم ، مثل إسلام الشهابى لاعب منتخب الجودو ، و هالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة .

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