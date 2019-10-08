شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب اليد: رفضت كل العروض من أجل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر سيف هانى "فوكس" لاعب منتخب اليد مواليد 2000 والمنضم للنادى الأهلى مؤخرا، عن سعادته الكبيرة بارتداء القميص الأحمر بعد التوقيع على عقود الانتقال للفريق لمدة 4 مواسم وقيده فى القائمة.

وأوضح اللاعب، فى تصرريح للموقع الرسمى للنادى الأهلى أن رغبته من البداية كانت اللعب للنادى الأهلى؛ لذلك رفض كل العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى صفوف الفريق موجها الشكر إلى مجلس إدارة نادى الشمس على تلبية رغبته ومساعدته فى اللعب للأهلى.

وأشار فوكس إلى أن هدفه هو كتابة تاريخ كبير مع الأهلى والمساهمة فى تحقيق الفوز بكل البطولات، مشيرا إلى أن لديه طموحات كبيرة بعد التتويج مع المنتخب ببطولة كأس العالم فى مقدونيا.