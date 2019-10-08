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الأهلى يخوض مباراة ودية 14 أكتوبر استعداداً للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح اللاعبين راحة 48 ساعة، يومى الجمعة والسبت المقبلين، على أن يستأنف الفريق مرانه من جديد يوم الأحد المقبل استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة، التى تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

 

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وحدد الجهاز الفنى يوم  14 أكتوبر الجارى موعدا لخوض مبارة ودية، لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر العائدة من الإصابة التى لم تشارك فى المباريات خلال الفترة الماضية، وتجهيز اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدورى.

 

ويؤدى الأهلى تدريباته فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لبرنامج الإعداد الذى وضعه الجهاز الفنى للفريق ويتضمن تنفيذ بعض الجمل الفنية ومعالجة بعض الأخطاء والتركيز على الجانب الخططى، بهدف تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة توقف بطولة الدورى؛ بسبب المباريات الودية للمنتخبين الأول والأولمبى.

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