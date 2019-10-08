شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج طبيعى فى الأهلى للتخلص من "ورم" عمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الطبى للأهلى إن عمرو السولية لاعب الفريق يخضع حالياً لبرنامج علاج طبيعى للتخلّص من تورم القدم بشكل نهائى، والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلى بالتدريب فى الجيم وملعب التتش.

وكان عمرو السولية قد عرض نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التى أجراها على الجهاز الفنى والطبى للمنتخب الوطنى، قبل انطلاق المعسكر أمس استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.

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ويواصل السولية أداء جلسات العلاج الطبيعى داخل النادى، بعد تعرضه لإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل، خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت عصر السبت الماضى على استاد أسوان وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأكد الجهاز الطبى بالنادى أن حالة السولية، شهدت تحسنا ملحوظا، وبدأ تورم القدم فى التلاشى بشكل تدريجى.