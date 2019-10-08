شكرا لقرائتكم خبر عن الحسم خلال ساعات.. 3 سيناريوهات تكتب نهاية أزمة الزمالك مع جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اجتماعًا مهمًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، التى كان من المقرر أن تقام الأسبوع الماضى على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وأطلق الحكم المالى محمدوا كيتا صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/ 0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الأحد قبل الماضى على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ورفض "كاف" إعلان تأهل الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2 /1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/ 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 /2 بمجموع المباراتين.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على سيناريوهات إنهاء أزمة الزمالك مع بطل السنغال ..

صعود الزمالك

هو السيناريو الذى يحلم بتفاصيله عشاق الرداء الأبيض بإعلان تأهل الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وشدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على احترام ناديه لأى قرار سيصدره "كاف"، بعدما قرر تأجيل قراره بشأن المباراة لدراسة الموقف بشكل كامل، حيث تواجد الأبيض يوم الأحد الماضى، بملعب "برج العرب"، بجانب مراقب المباراة وطاقم التحكيم المالى، الذى انتظر لمدة 20 دقيقة، ثم أعلن عن انسحاب بطل السنغال لعدم حضوره إلى أرض الملعب، بعدما تمسك مسئولو الفريق السنغالى بموقفهم بأنهم تواجدوا فى استاد "بتروسبورت"، السبت قبل الماضى، وفقًا لموعد المباراة المحدد سابقًا، قبل التعديلات التى أجريت من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتعديل موعد اللقاء ومكانه بتأجيله 24 ساعة، ليقام يوم الأحد، فى "برج العرب"، بدلاً من السبت، على "بتروسبورت".

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الإطاحة بالزمالك

السيناريو الثانى هو الأكثر تشاؤماً ويتعلق باعتبار جينيراسيون فوت السنغالى متأهلاً لدور الثمانية، علماً بأن الفريق الخاسر سينتقل لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستند بطل السنغال على أن نقل المباراة وتأجيلها لا يندرج تحت بند الضرورة القصوى مستشهداً بإقامة مباراة الأهلى وكانو سبورت وإقامة مباريات بالدورى المحلى فى الفترة بين 26 -28 سبتمبر فى القاهرة، أما الزمالك فيملك مستنداً رسمياً به موافقة الاتحاد الأفريقى على تأجيل المباراة.

إعادة المباراة

ومن ضمن السيناريوهات المطروحة على مائدة اجتماع لجنة المسابقات اليوم، إعادة المباراة بنفس الظروف على نفس الملعب المحدد سلفاً على أن يضع "كاف" مكاناً للمتأهل من هذه المباراة أثناء إجرائه لقرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا المحدد لهاً غداً الأربعاء أو إعادتها خارج مصر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف.

