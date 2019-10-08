شكرا لقرائتكم خبر عن العينات الإيجابية تطرأ على اجتماع مجلس الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب اجتماعا لمجلس الإدارة اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة.
ومن المقرر أن يشهد اجتماع المجلس اليوم أزمة ثبوت العينات الجديدة فى المنتخب بدورة الألعاب الأفريقية التى طرأت مجددا من أجل فتح تحقيق لمعرفة المتسبب فى هذه الأزمة.
وكشف الحكم الدولى لرفع الأثقال على مرزوق على ثبوت5 عينات منشطات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بالمغرب.
وقال مرزوق إنه قدم مسبقا شكاوى عديدة لوزارة الرياضة ضد المدرب الحالى للمنتخب محمد موسى الديب بسبب إيقافه مسبقا بسبب أزمة المنشطات.
وتابع مرزوق قائلا إنه لم يتم الإعلان عن باقى العينات الأخرى للاعبين، مشيرا إلى أنه من المحتمل ظهور عينات أخرى جديدة أيضا.
وأشار الحكم الدولى للأثقال إلى أن العينات الجديدة ستصعب الأمر على الاتحاد المصرى الذى تعرض للإيقاف مؤخرا بسبب العينات الإيجابية الـ7 التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016، قبل أن يمهل الاتحاد الدولى مصر 3 أسابيع للتقدم بملف استئناف لتقديم أدلة مقنعة من أجل الاكتفاء بالغرامة ورفع الإيقاف.
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