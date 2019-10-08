شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيتى سيلفا يتوجه لغينيا لمواجهة إسواتينى فى التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة، منذ قليل، الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب النادى الإسماعيلى متوجهاً لـ غينيا للمشاركة أمام إسواتينى.

وتلقى النادى الإسماعيلى فاكساً رسمياً من الاتحاد الغينى يخطره فيه باستدعاء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش، للانضمام للمنتخب لمواجهة إسواتينى فى التصفيات الأفريقية.

وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى "مرحلة المجموعات" بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.

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ويعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاسئتناف تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود.

ومنح الصربى ميودراج يستيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى السبت الماضى.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.