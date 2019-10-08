شكرا لقرائتكم خبر عن سعد أبو صندوق يستقيل من رئاسة الرجاء المطروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سعد أبو صندوق رئيس نادى الرجاء المطروحى باستقالته بسبب قلة الدعم المادى المقدم له فى ظل رغبته فى المنافسة على العودة لدورى الأضواء من جديد.

كان سعد أبو صندوق قد تعاقد فى بداية الموسم مع هانى العقبى المدير الفنى السابق لدمنهور لقيادة الفريق فنيا، وتعاقد مع أكثر من 15 لاعبا، وبالفعل حقق الفريق نتائج جيدة مع عدد كبير من الأندية القوية بالقسم الثانى.

ويسعى بعض المقربين من سعد أبو صندوق لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة والعودة من جديد لقيادة سفينة الرجاء، خاصة أن اسم أبو صندوق اقترن كثيرا بالفريق.