شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات علاج مروان محسن وتفاصيل جلسة فايلر مع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبى للأهلى عن آخر التطورات الخاصة بحالة مروان محسن مهاجم الفريق، الذى ظهر فى النادى أمس، وأدى برنامجه العلاجى والتأهيلى، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها بعد الجراحة التى خضع لها فى الوجه.

وأكد الجهاز الطبى أن مروان بدأ تنفيذ جلسات علاجية وأداء بعض التدريبات داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى بنهاية الأسبوع الجارى من خلال الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التى لا تؤثر على الوجه داخل ملعب التتش، للاطمئنان بشكل كامل على حالته وتجهيزه بشكل تدريجى للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.

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وحرص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على الحديث مع مهاجم الفريق والشد من أزره فى بداية رحلته العلاجية داخل النادى للتعافى من الإصابة، كما حرص على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالته.

وكان مروان قد تعرض لإصابة فى الوجه خلال كرة مشتركة أثناء مشاركته فى مباراة سموحة بالأسبوع الأول لبطولة الدورى العام، وخضع لجراحة فى الوجه، وبدأ أمس التدريب داخل صالة الجيم بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 10 أيام.