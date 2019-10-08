شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ينتظم فى تدريبات الإنتاج الحربى استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من الكدمة التى تعرض لها أسفل الركبة.

وغاب باسم مرسى عن المباريات الثلاثة التى لعبها الإنتاج الحربى فى الدورى حتى الآن بسبب الإصابة.

وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الإنتاج وأجرى جلسات علاجية، لكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنياً وفنياً، حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس.

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وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد، ويعول مختار مختار كثيراً على قدرات باسم مرسى فى تعزيز القوة الهجومية للإنتاج، لاسيما فى مواجهة الأهلى الذى نجح مهاجم الزمالك السابق فى هز شباكه بخمسة أهداف مع الفارس الأبيض بمباريات القمة.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على استاد بتروسبورت.

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدورى بالفوز على نادى مصر بثلاثية، ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.