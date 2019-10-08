شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يكشف لـ"تايم سبورت" أسرار إبداع فايلر وتراجع ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن هناك ثلاثة أسباب وراء نجاح السويسرى فايلر مع الأهلى، مطالباً الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بإعادة الانضباط لصفوف الفارس الأبيض.

وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت": "الأهلى مر بفترة من التخبط الكروى استمرت عام ونصف حتى عاد الفريق قوياً متألقاً مع رينيه فايلر وهذا يعود لثلاثة أسباب".

ويضيف ضياء السيد: " فايلر نجح فى إعادة شخصية فريق الأهلى التى كانت قاربت على التلاشى، ثم قام بمهمة رائعة بتطوير أداء اللاعبين ليقدموا تابلوهات فنية رائعة فى الملعب فضلا عن سيطرته الشديدة على غرف خلع ملابس الفريق والتى تضم نجوم كبار".

وتابع المدرب العام السابق للفراعنة: "إعادة الانضباط وتطوير أداء اللاعبين هما سبب نجاح فايلر مع الأهلى وأتوقع أن يعيد المدرب السويسرى المغربى وليد أزارو لفورمته السابقة مع القلعة الحمراء فهو المهاجم الأول فى الأهلى".

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وعن سر تراجع نتائج الزمالك علق ضياء السيد: "ميتشو بدأ بداية مميزة مع الفريق الأبيض لكن غاب الانضباط الفنى للفريق فتراجعت النتائج، لذا لابد أن يعى اللاعبون أن الفريق هو النجم حتى تعود هيبة الزمالك، ليس فى الملعب فقط لكن على الدكة أيضاً وهى مسئولية أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة".

رينيه فايلر، قاد الأهلي في 6 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدورى الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت فى مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد ثم عزف لحن الإبداع أمام الإنتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدوري ثم واصل التفوق وهزم أسوان بخماسية مقابل هدف فى الجولة الثالثة للدوري.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100%، لعب 6 فاز فى 6 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 19 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، خرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.

وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

وتعاقد الأهلى تعاقد مع فايلر بعد إقالة الأوروجويانى لاسارتى فى صفقة كانت مجهولة بالنسبة لجماهير الأهلى ولكن نجح المدرب السويسرى فى تقديم أوراق اعتماده بقوة خاصة مع النتائج والعروض المميزة التى يقدمها الفريق الأحمر تحت قيادته يومًا تلو الآخر .