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المنشطات تحذر الاتحادات الرياضية من المكملات الغذائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة أسامة غنيم خطابات إلى الاتحادات الرياضية، تحذرهم من تناول المكملات الغذائية.

من جانبه قال أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية "النادو" أنه تم إرسال الخطابات إلى 57 اتحادات رياضيا، لتحذيرهم من خطورة تناول المكملات الغذائية، خاصة أن 66% من المكملات تحتوى على مادة التستوستيرون، المسئول عن الهرمون الذكرى.

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كما طلبت الوكالة من الاتحادات تحذير اللاعبين من بعض الأطعمة والمشروبات التى يتم تناولها، حيث تحتوى على بعض المواد المحظورة فى بعض الأحيان.

ويواجه اتحاد رفع الأثقال أزمة كبرى بعد قرار الاتحاد الدولى بإيقافه عامين، وحرمانه من المشاركة فى البطولات بسبب ايجابية 7 عينات منذ عام 2016، ولم يتم سداد الغرامة المالية.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إيقاف أكثر من لاعب من مختلف الاتحادات بسبب ثبوت إيجابية العينات التى تم سحبها منهم ، مثل إسلام الشهابى لاعب منتخب الجودو، وهالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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