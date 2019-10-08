شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: لماذا لا يلعب الأهلى فى الإسماعيلية منذ 9 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى اندهاشه من إصرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراتى المصرى البورسعيدى والأهلى مع الدراويش على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الإسماعيلى يتحمل تكاليف مادية باهظة نظير السفر للإسكندرية للعب هناك دون مبرر مفهوم، وهو ما حدث فى مواجهة المصرى الأخيرة ومتوقع حدوثه فى مواجهة الأهلى القادمة المقرر لها 11 ديسمبر".

ويضيف مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى: "لا أجد إجابة على سؤال يدور فى داخلى وهو ولماذا لا يلعب الأهلى على استاد الإسماعيلية منذ 9 سنوات كاملة؟".

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وتابع المنياوى "استاد الإسماعيلية ظهر فى أبهى صوره ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، وكان مثالا يحتذى به فى كل المنافسات الرياضية فلماذا نلعب خارجه؟".

ويعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاسئتناف تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود.

ومنح الصربى ميودراج يستيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى السبت الماضى.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى.