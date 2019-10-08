عمرو السولية يواصل جلسات العلاج الطبيعي داخل الأهلي

يواصل عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء جلسات العلاج الطبيعي داخل النادي، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت عصر السبت الماضي على استاد أسوان وانتهتبفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.
وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن حالة السولية، شهدت تحسنا ملحوظا، وبدأ تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي.
وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لبرنامجعلاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وملعب التتش.
وكان عمرو السولية، قد عرض نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر أمس استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.
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