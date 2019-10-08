مصر في المركز السادس بعد الجولة الخامسة من مونديال الكرة الطائرة

احتل منتخب مصر للكرة الطائرة المركز السادس ببطولة العالم والمقامة حاليا في اليابان بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة برصيد 7 نقاط .
وحقق منتخب مصر للكرة الطائرة الفوز في مبارتين حتى الآن وخسر ثلاث مبارياتحيث فاز على أستراليا في الجولة الأولى 3 / 1 وعلى إيران في الجولة الثانية بنفس النتيجة وخسر أمام البرازيل 3/1 قبل ان يخسر امام كندا بنتيجة 3 /2 ثم خسر أمام روسيا 3 /1 .
يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 منتخبا يخوض كل منتخب 11 مباراة ويحصل على اللقب المنتخب الأكثر حصولا على النقاط .
وحصل منتخبنا على راحة اليوم حيث يواجه نظيره الإيطالي غدا في الجولة السادسة .
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