مصر في المركز السادس بعد الجولة الخامسة من مونديال الكرة الطائرة

احتل منتخب مصر للكرة الطائرة المركز السادس ببطولة العالم والمقامة حاليا في اليابان بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة برصيد 7 نقاط .

وحقق منتخب مصر للكرة الطائرة الفوز في مبارتين حتى الآن وخسر ثلاث مباريات

حيث فاز على أستراليا في الجولة الأولى 3 / 1 وعلى إيران في الجولة الثانية بنفس النتيجة وخسر أمام البرازيل 3/1 قبل ان يخسر امام كندا بنتيجة 3 /2 ثم خسر أمام روسيا 3 /1 .

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 منتخبا يخوض كل منتخب 11 مباراة ويحصل على اللقب المنتخب الأكثر حصولا على النقاط .

وحصل منتخبنا على راحة اليوم حيث يواجه نظيره الإيطالي غدا في الجولة السادسة .