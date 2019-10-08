الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة مروان محسن

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة داخل الأهلي، عن آخر التطورات الخاصة بحالة مروان محسن، مهاجم الفريق، الذي ظهر في النادي أمس، وأدى برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد الجراحة التي خضع لها في الوجه.

أكد الجهاز الطبي، أن مروان، بدأ تنفيذ جلسات علاجية وأداء بعض التدريبات داخل الجيم، على

أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بنهاية الأسبوع الجاري من خلال الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التي لا تؤثر على الوجه داخل ملعب التتش، للاطمئنان بشكل كامل على حالته وتجهيزه بشكل تدريجي للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الحديث مع مهاجم الفريق والشد من أزره في بداية رحلته العلاجية داخل النادي للتعافي من الإصابة، كما حرص على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالته.

كان مروان تعرض لإصابة في الوجه خلال كرة مشتركة أثناء مشاركته في مباراة سموحة بالأسبوع الأول لبطولة الدوري العام، وخضع لجراحة في الوجه، وبدأ أمس التدريب داخل صالة الجيم بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت لمدة 10 أيام.