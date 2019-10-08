الخطيب يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف

اعتذر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي كان مُقررًا له العاشرة صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد.
جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضورالاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية، وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي»، الذي يوجد حاليًا في زيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
يعاني رئيس الأهلي من بعض الآلام القاسية في الظهر خلال الفترة الأخيرة، كانت سببًا في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية، ثم الاعتذار عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف اليوم.
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