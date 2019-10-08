صور.. لجنة الحكام تكرم الحكام والمساعدين الحاصلين على لقب الأفضل

حرصت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور علي تكريم الحكام والمساعدين الحاصلين علي لقب الافضل في الاسابيع الثلاثة الماضية في الدوري الممتاز .
وقام الحكم طارق مجدي بستلم جائزتي الأفضل والتي حصل عليها كل من إبراهيم نور الدين عن الاسبوع الثالث واحمد الغندور في الاسبوع الاول لعدم تواجدهما،بينما تسلم جهاد جريشة الحكم الأفضل في الجولة الثانية الجائزة من رئيس اللجنة .
يأتي ذلك خلال الندوة المنعقدة الآن لتحليل أداء واحصائيات الحكام خلال مسابقة الدوري في حضور وسائل الاعلام .
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