شاهد.. لحظة تتويج محمد صلاح بجائزة رجل العام

توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الإثنين، بجائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019، التي نظمتها مجلة "GQ" العالمية في نسختها العربية.

أهدى صلاح جائزة رجل العام لكل محبيه، وعلى رأسهم الشعب المصري، الذين يدعمونه دائمًا خلال مشواره الاحترافي.

قال صلاح في كلمته عقب تسلم الجائزة: "أحلامي كلها كانت تنحصر في أن أكون لاعبًا شهيرًا، لم أكن أتخيل أنني سأصل إلى المستوى الذي

وصلت له الآن، كل طفل يحلم بالظهور على شاشات التلفاز، لكنني لم أتخيل أبدًا أنني سأصل إلى المستوى الذي وصلت له".

أضاف النجم المصري: "في البداية كان حلمي الاحتراف في أوروبا، بعد ذلك أردت أن أصبح الأفضل".

ظهر صلاح في الحفل رفقة عدد من الفنانين والمشاهير على مستوى الوطن العربي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصري.

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