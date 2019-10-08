اليوم.. ثاني جولات الدورة المجمعة الثانية بدوري المرتبط لسيدات السلة

تنطلق، اليوم الثلاثاء، العديد من مباريات السلة في الدورة المجمعة الثانية ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للسيدات . لقاءات اليوم في المجموعة الأولى: يلتقي الصيد وفريق المعادي ، وتقام المباراة الساعة الخامسة مساء . بينما يواجه الأهلي نظيره الزهور نظيره في تمام الساعة السابعة مساءً. وفي المجموعة الثانية.. يواجه فريق الجزيره نظيره جزيرة الورد في تمام الساعة الرابعة مساءً. بينما يلتقي البنك الأهلي نظيره سبورتنج في تمام الساعة الثامنة مساءً. Advertisements وفي المجموعة الثالثة.. يلتقي مصر للتأمين مع نظيره الترام في تمام الساعة الرابعة مساءً . بينما يواجه سموحة نظيره الأولمبي في تمام الساعة السادسة مساءً. وفي المجموعة الرابعة.. يواجه الشمس نظيره 6 أكتوبر في تمام الساعة الثانية عصرًا. بينما يلتقي الزمالك نظيره هليوبوليس في تمام الساعة الرابعة مساءً .

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