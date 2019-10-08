الغندور يستعرض ارقام واحصائيات الحكام في اول ثلاثة جولات للدوري

اكد جمال الغندور ان متوسط اداء الحكام تراجع في الجولة الثالثة للدوري عن الجولتن السابقتين وهو مايقلقه حيث ان المستوي يتراجع في كل جولة مقارنة بالجولة التي تسبقها .
وقال الغندور خلال استعراضه لاحصائيات الحكام في الاسبوع الاول لمسابقة الدوري خلال ندوة تحليل الاداء المنعقدة باحد الفنادق بالماظة : " تقديرات الوقت الضائع في اول اسبوع كانت صحيحة بنسبة 100% وحالات التسلل كانت صحيحة بنسبة 96% " .
وأضاف : " اقل حاجة عندنا كانت القرارات الانضباطية البطاقات الصفراء والحمراء اخطأنا فيها بنسبة 16% ودي نسبة كبيرة ، احتساب المخالفات وصلت نسبة صحتها ل98% "
" حالات منطقة الجزاء رقم بحييكوا عليه لان كلها كانت صحيحة بنسبة 100% " .
اما عن الاسبوع الثاني فقد استعرض رئيس لجنة الحكام الاحصائيات والتي جاءت علي النحو التالي :
الوقت الضائع 94%، اخطاء التسلل تراجعت بنسبة 2% ،بينما ارتفعت نسبة الاخطاء داخل منطقة الجزاء بنسبة 13%، الأهداف كلها صحيحة بنسبة 100%، كما تراجعت نسبة المستوى الفني العام للاسبوع التاني ب 2%
وعلق الغندور علي احصائيات الاسبوع الثاني بان الاخطاء الانضباطية تراجعت نسبتها مقارنة بالاسبوع الاول الا ان المشكلة لاتزال قائمة .
وعن تقييمه للاداء في الاسبوع الثالث للمسابقة قال الغندور : " الوقت الضايع بقى واضح فيه نسبة الضغوط الموجودة عليكم لانه بقى بيتحسب بشكل زيادة .. ليه يبقى عندي اخطاء في تقديره احنا 4 في الملعب .. ممكن نصحح لبعض متتكسفوش من بعض " .
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