محمود الخطيب يتجنب “القيل والقال”

فّوت رئيس الأهلي “محمود الخطيب” فرصة الانتقام من رئيس الزمالك “مرتضى منصور” في أروقة الكاف، باعتذاره عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي بدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الكاف في مدينة 6 أكتوبر.

ويُعد محمود الخطيب أهم الأعضاء الـ17 في لجنة المسابقات، جنبًا إلى جنب رئيس نادي مازيمبي الكونجولي ورئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وتناقش لجنة المسابقات منذ منتصف الأسبوع الماضي قضية مباراة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا التي كان مقررًا لها يوم السبت 28 سبتمبر بين الزمالك المصري وجينيراسون فوت السنغالي في القاهرة ثم تم تغيير موعدها إلى يوم الأحد 29 سبتمبر ونقلها إلى الاسكندرية دون موافقة الفريق السنغالي، ما أدى إلى تغيب الزمالك عن الموعد القديم وتغيب جينيراسون عن الموعد الجديد.

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وبدأ الحديث عن إمكانية الإطاحة بالزمالك من البطولة ونقله إلى الكونفدرالية لإصراره على تغيير مكان المباراة رغمًا عن إدارة النادي السنغالي.

وتباينت التوقعات في الشارع الرياضي المصري بشأن مشاركة محمود الخطيب في اجتماع لجنة المسابقات، فهل يتضامن مع الزمالك ويسانده بصفته ممثل مصر الثاني والوحيد بعد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، أم ينتقم من مرتضى منصور الذي لا يكف عن توجيه أقذع الكلمات له في وسائل الإعلام المحلية، فضلاً عن تقديمه لـ 16 بلاغًا إلى النائب العام ضد مجلس إدارة الأهلي بقيادة الخطيب.

لكن الخطيب قرر الاعتذار عن الحضور لتجنب القيل والقال، وقال أن ظروفه الصحية تحول دون حضوره للاجتماع، مؤكدًا أنه توجه إلى المستشفى الملكي بالاسكندرية يوم أمس الاثنين لإجراء بعض الفخوصات الطبية لعرضها على الطبيب الألماني “بيرتا لانفي” المتواجد حاليًا في مصر، وسبق له إجراء ثلاث عمليات جراحية لمحمود الخطيب في المخ والرقبة والظهر.