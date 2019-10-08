رياضة | الجهاز الطبي بالأهلي يكشف برنامج تأهيل مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز الطبي بالأهلي يكشف برنامج تأهيل مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة داخل الأهلي، عن آخر التطورات الخاصة بحالة مروان محسن مهاجم الفريق، والذي ظهر في النادي أمس وأدى برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد الجراحة التي خضع لها في الوجه.

وأكد الجهاز الطبي، أن مروان، بدأ تنفيذ جلسات علاجية وأداء بعض التدريبات داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بنهاية الأسبوع الجاري من خلال الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التي لا تؤثر على الوجه داخل ملعب التتش، للاطمئنان بشكل كامل على حالته وتجهيزه بشكل تدريجي للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الحديث مع مهاجم الفريق والشد من أزره في بداية رحلته العلاجية داخل النادي للتعافي من الإصابة، كما حرص على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالته.

وكان مروان قد تعرض لإصابة في الوجه خلال كرة مشتركة أثناء مشاركته في مباراة سموحة بالأسبوع الأول لبطولة الدوري العام، وخضع لجراحة في الوجه، وبدأ أمس التدريب داخل صالة الجيم بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت لمدة 10 أيام.

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على جانب آخر يواصل عمرو السولية لاعب الفريق، أداء جلسات العلاج الطبيعي داخل النادي، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت عصر السبت الماضي على استاد أسوان وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن حالة السولية، شهدت تحسنا ملحوظا، وبدأ تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وملعب التتش.

وكان عمرو السولية، قد عرض نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر أمس استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.