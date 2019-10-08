رياضة | مفاجأة.. أستون فيلا يهدد بقاء نجم الأهلي بالشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أستون فيلا يهدد بقاء نجم الأهلي بالشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد نادي أستون فيلا الإنجليزي، استمرار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارات بعض التقارير الصحفية اليوم، إن أستون فيلا طلب التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرغب أستون فيلا والمحترف بين صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجه وأحمد المحمدي، في التعاقد مع اللاعب للاستفادة من خدماته.

ويعد رمضان صبحي، أحد أهم الأوراق التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ونجح في إحراز 3 أهداف حتى الآن بمسابقة الدوري العام.

ويتواجد حاليا رمضان صبحي، بصفوف المنتخب الوطني الأوليمبي، استعدادا لخوض عدد من المباريات الودية خلال معسكر أكتوبر الجاري.

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ويستعد المنتخب الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية الكاميرون 2021، فيما يستعد المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وحرص مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الاستفسار من جانب هيدرسفيلد، عن حقيقة وصول أي عروض لشراء اللاعب بالشتاء المقبل.

وأكد مسؤولو القلعة الحمراء، على رغبتهم في استمرار اللاعب بين صفوفهم، وشراءه بصفة نهائية حسب الاتفاق المبرم بين الثلاثي أثناء تجديد إعارته، والذي ينص على أحقية الفريق الأحمر في الحصول على اللاعب بعد موافقته وموافقة نادية.

على جانب آخر يواصل فريق النادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، للحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 19 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

