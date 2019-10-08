رياضة | مدرب الأهلي يتابع الدوليين وبرنامج تخسيس لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يتابع الدوليين وبرنامج تخسيس لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين الدوليين المشاركين مع بلادهم في توقيت توقفات الفيفا، سواء مع المنتخب الوطني أو المنتخبات الإفريقية.

وانضم عدد من لاعبو النادي الأهلي لمعسكرات المنتخبين الأول والأوليمبي، بالإضافة إلى التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا، والمالي أليو ديانج.

ويغيب 10 لاعبين عن الأهلي، للمشاركة مع المنتخبات 6 منهم للمنتخب الوطني الأول، و 4 مع المنتخب الوطني الأوليمبي.

ويستعد المنتخب الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية الكاميرون 2021، فيما يستعد المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

على جانب آخر قرر فايلر وضع برنامج تخسيس للاعب محمد محمود صانع ألعاب الفريق، لتجهيزه تمهيدا للاستعانة به خلال المباريات المقبلة.

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وعاد محمد محمود، من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته أمام سموحة، في يناير الماضي، بالدوري العام وغاب على إثرها لما يقرب من 9 أشهر كاملة.

وأنهى محمود، برنامجه العلاجي وبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما أكد الجهاز الطبي جاهزيته للمباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

ويواصل فريق النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، للحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 19 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.