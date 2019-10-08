رياضة | فضائح وخناقات.. صالح جمعة "قنبلة مشاكل" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضائح وخناقات.. صالح جمعة "قنبلة مشاكل" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر صالح جمعة نجم الأهلي في إثارة الأزمات داخل القلعة الحمراء، وذلك بعد الأزمة التي وقعت بين اللاعب والسويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر، على خلفية عدم التزام اللاعب في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المشاركة في المباريات الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان صالح جمعة جمعته جلسة مع فايلر ومدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ ، في الساعات الماضية ومنحه المدرب مهلة أخيرة من أجل العودة للالتزام والانضباط من جديد، وحال عدم إلتزام اللاعب سيكون استمراره مع النادي الأهلي أمر صعب للغاية ويتوقع رحيله خلال الفترة القادمة.

منذ انضمامه لصفوف النادي الأهلي قادمًا من إنبي لم تتوقف أزمات ومشاكل صالح جمعة داخل القلعة الحمراء، بين مشادات مع زملائه في التدريبات، أو اتهامه بالسهر في الملاهي الليلية وعدم التركيز في التدريبات وتسبب ذلك في استبعاده مرات عديدة من مباريات فريقه بالبطولات المختلفة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز "مشاكل وأزمات" صالح جمعة منذ إنتقاله للقلعة الحمراء:-

- أزمات صالح جمعة مع "الكابيتانو":

حدثت العديد من الأزمات والمشاكل بين صالح جمعة وحسام غالي قائد الأهلي السابق قبل رحيل الأخير إلي النصر السعودي الموسم الحالي، واعترف "جمعة" في وقت سابق بأزماته مع "الكابيتانو" وأكد أنها بسبب العصبية الزائدة لقائد الأحمر وتوجيهاته العنيفة للاعبين والتي تصل لحد الهجوم في أحيان كثيرة.

وأبرز مشاكل صالح جمعة مع حسام غالي جاءت في يونيو الماضي خلال استعدادات الفريق لمواجهة سموحة بالدوري حيث قام "جمعة" بتوجيه التعليمات لزملائه خلال المران مما أغضب "الكابيتانو" الذي دخل في مشادة ساخنة معه تسببت في توقف المران بعض الوقت قبل أن يتدخل عماد متعب وأحمد أيوب المدرب المساعد بالفريق لإنهاء الأزمة.

- فضيحة الساحلي الشمالي:

في أغسطس 2016 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ"صالح جمعة" نجم الأهلي في ملهي ليلي بالساحل الشمالي برفقة بعض الفتيات ويحتسي الخمور، وهي الصور التي آثارت غضب مسؤولي وجماهير النادي الأهلي التي طالبت بضرورة رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء، وتم إحالة اللاعب للتحقيق بسبب تلك الصور ومعاقبته، قبل أن يتم منحه فرصة جديدة مع الفريق.

- خناقة مع عماد متعب:

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حدثت مشادة عنيفة بين صالح جمعة وعماد متعب مهاجم الأهلي في فبراير 2016 خلال استعدادات الفريق للقاء القمة أمام الزمالك، وجاءت الواقعة بسبب رفض "متعب" احتساب النتيجة خلال التقسيمة لتحدث مشادة كلامية حادة بينه و"جمعة" قبل أن يتدخل عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للفريق وقتها وقام بطرد "متعب" من المران، وتم توقيع عقوبة مالية عليه.

- أزمة الفيصلي الأردني:

دخل صالح جمعة في "خناقة" عنيفة مع لاعبي فريق الفيصلي الأردني عقب انتهاء مباراة الفريقين في الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية التي استضافتها مصر مؤخرًا، وذلك بسبب سوء سلوك لاعبي الفريق الأردني وتعمدهم السقوط كثيرًا خلال المباراة لإضاعة الوقت بشكل استفزازي للاعبي الأهلي، ولكن أحمد فتحي تدخل ونجح في ابعاد جمعة عن لاعبي المنافس، يذكر أن المباراة انتهت بخسارة المارد الأحمر.

- مناوشات مع جمهور المصري:

في لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز الموسم الماضي، تعمد صالح جمعة علي التوجه إلي جماهير الفريق البورسعيدي عقب تسجيله هدف التعادل للمارد الأحمر واشار لهم بانه موجود وهو ما تسبب في دخولهم بمناوشات عنيفة معه، قبل أن يتدخل حسام حسن المدير الفني للمصري وقام بالصلح بين لاعب الأهلي والجمهور خلال اللقاء.

- مشادة ساخنة مع "هاني وأكرم":

دخل صالح جمعة في مشادة كلامية مع زميله بالفريق محمد هاني عقب مران الفريق في نوفمبر الماضي بسبب خلافهما في ختام التقسيمة واستمرت المشادة بينهما حتي بعد انتهاء المران قبل أن يتدخل حسام البدري وينهي الأمر بينهما... وتكررت مشادة "صالح" مع زملائه بالأهلي ولكن هذه المرة مع أكرم توفيق في المران خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بسبب استقبال فريق الثنائي هدفًا خلال التقسيمة مما اغضب "صالح" الذي انفعل علي "أكرم" واخذ يعنفه ويوبخه وطالبه بضرورة الالتزام بواجبه الدفاعي قبل أن يتدخل اللاعبين وتنتهي الواقعة سريعًا.

- أسباب إنضباطية تُطيح بـ"جمعة" من الدوري السعودي:

قررت إدارة نادي الفيصلي السعودي إنهاء إعارة صالح جمعة في 24 أغسطس الماضي واعادته للنادي الأهلي، وذلك لأسباب إنضباطية وفقًا لما أعلنه رئيس النادي وقتها.

- أزمة جديدة في الساحل الشمالي:

واجه صالح جمعة في شهر أغسطس الماضي اتهامات جديدة بعودته للسهر، وترددت أنباء عن تورطه وزميله رمضان صبحي في أزمة كبيرة بأحد الكافيهات بالساحل الشمالي ووصل الأمر إلى قسم الشرطة قبل مواجهة إطلع برة السوداني بالبطولة الإفريقية، وهو ما استدعى تدخل أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذي أجرى اتصالات للإفراج عن اللاعبين وإنهاء الأزمة.