رياضة | الخطيب يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التراخيص بالاتحاد الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التراخيص بالاتحاد الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح اليوم ،الثلاثاء، بمقر الاتحاد.

جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي» الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.

ويعاني رئيس الأهلي من بعض الآلام القاسية في الظهر خلال الفترة الأخيرة كانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية ، ثم الاعتذار عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف اليوم.