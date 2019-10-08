رياضة | عاجل.. الزمالك يغري صالح جمعة والأخير يرد بقوة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يغري صالح جمعة والأخير يرد بقوة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود مفاوضات بين مسئولي نادي الزمالك وصانع ألعاب الأهلي، صالح جمعة، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يغري صالح جمعة والأخير يرد بقوة!

وذكرت التقارير أن نادي الزمالك عرض على صالح جمعة مبلغا ضخما لضمه في الصيف القادم، وذلك من خلال الاحتراف الخارجي لأوروبا "ترانزيت" في يناير القادم.

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ورفض صالح جمعة عرض الزمالك، مؤكدا أنه يعشق القلعة الحمراء وأنه مستمر مع الفريق حتى إشعار آخر رغم الأزمات الأخيرة مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي.

ويحاول الزمالك استغلال الأزمة التي وقعت بين اللاعب والسويسري فايلر، على خلفية عدم التزام اللاعب في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المشاركة في المباريات الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان صالح جمعة جمعته جلسة مع فايلر ومدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ ، في الساعات الماضية ومنحه المدرب مهلة أخيرة من أجل العودة للالتزام والانضباط من جديد.