رياضة | أرقام مثيرة من الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء 3 جولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مثيرة من الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء 3 جولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وحافظ الفريق الكروي بالنادي الأهلي على صدارته لترتيب البطولة بعد إنتهاء 3 جولات، برصيد 9 نقاط جمعها من 3 إنتصارات متتالية على حساب سموحة 1-0، والإنتاج الحربي 4-0، وأسوان بنتيجة 5-1.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أرقام من الدوري الممتاز بعد إنتهاء 3 جولات:-

- خاضت الأندية المصرية 27 مباراة في بطولة الدوري الممتاز حتي الآن، تحقق 19 إنتصارًا بنسبة فوز 70 %، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل.

- شهدت مباريات الدوري المصري الممتاز تسجيل 63 هدفًا منها 57 هدفًا من داخل المنطقة و6 أهداف من خارج المنطقة، وجاء 11 هدفًا من خلال ركلات الجزاء.

- جاءت أهداف الدوري المصري الممتاز حتي الآن: " 37 هدفًا بالقدم اليمني - 16 هدفًا بالقدم اليسري - 10 أهداف بالرأس - هدفين بالخطأ".

- احتسب حكام مباريات الدوري المصري 12 ركلة جزاء خلال الجولات الثلاثة من البطولة المحلية، تم تسجيل 11 ركلة جزاء، مقابل ركلة جزاء وحيدة "ضائعة".

- شهدت مباريات الدوري المصري الممتاز إشهار البطاقات الصفراء 103 مرة، والبطاقات الحمراء 6 مرات

- توقيتات أهداف بطولة الدوري المصري جاءت كالتالي:

الربع الأول: 5 أهداف

الربع الثاني: 11 هدف

الربع الثالث: 15 هدف

الربع الرابع: 5 أهداف

الربع الخامس: 12 هدف

الربع السادس: 13 هدف

ما بعد الدقيقة 90: هدفين

- الأهلي الفريق الوحيد بالدوري المصري الممتاز الذي حقق "العلامة الكاملة" برصيد 9 نقاط بالفوز علي (سموحة 1-0، الانتاج الحربي 4 - 0، أسوان 5 - 1).

- 5 أندية لم تخسر في الدوري المصري هم (الأهلي - بيراميدز - المقاولون - الزمالك - حرس الحدود)

- 6 أندية لم تفز في بطولة الدوري المصري حتي الآن (حرس الحدود - طلائع الجيش - نادي مصر - وادي دجلة - أسوان - إنبي)

- الأهلي صاحب أقوي هجوم في الدوري برصيد 10 أهداف، بينما يتقاسم المارد الأحمر مع الزمالك والاتحاد السكندري الأقوي دفاع واستقبلت شباك كل منهم هدفًا وحيدًا.

- أضعف هجوم في الدوري فريقي الجونة ونادي مصر وسجل كل منهما هدف وحيد، بينما أسوان أضعف دفاع واستقبلت شباكه 8 أهداف.

Advertisements

- حرس الحدود الأكثر تعادلا في الدوري الممتاز، وحقق التعادل في مبارياته الثلاث.

- ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء الجولة الثالثة

1- الأهلي .. 9 نقاط

2- الأهرام .. 7 نقاط

3- المقاولون العرب.. 7 نقاط

4- الزمالك .. 7 نقاط

5- الاتحاد السكندري .. 6 نقاط

6- الإسماعيلي .. 6 نقاط

7- المصري .. 4 نقاط

8- سموحة.. 4 نقاط

9- طنطا .. 4 نقاط

10- حرس الحدود.. 3 نقاط

11- مصر المقاصة.. 3 نقاط

12- الجونة.. 3 نقاط

13- الإنتاج الحربي.. 3 نقاط

14- طلائع الجيش.. نقطتين

15- نادي مصر.. نقطتين

16- وادي دجلة.. 1 نقطة

17- أسوان.. 1نقطة

18- إنبي .. 1 نقطة