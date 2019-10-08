رياضة | زي النهاردة.. محمد صلاح يحقق حلم المصريين ويصعد بمصر لكأس العالم بعد 28 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زي النهاردة.. محمد صلاح يحقق حلم المصريين ويصعد بمصر لكأس العالم بعد 28 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زي النهاردة في 8 أكتوبر لعام 2017 قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، منتخب مصر للتأهل لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، بعدما فاز الفراعنة على منتخب الكونغو بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما علي استاد "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ترتيب المجموعة قبل مباراة مصر والكونغو

دخل منتخب مصر مباراة الكونغو، وفي جعبته 9 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة، بينما جاء منتخب أوغندا بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، واحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتذيل منتخب الكونغو الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وكان يكفي منتخب مصر تحقيق الفوز على منتخب الكونغو وحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل رسميًا لبطولة كأس العالم 2018، بصرف النظر عن نتائج الجولة السادسة من التصفيات المونديالية.

تشكيل منتخب مصر أمام منتخب الكونغو

خاض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر مباراة الكونغو بتشكيل مكون من: عصام الحضري - أحمد فتحي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد الشافي - طارق حامد - محمد النني - صالح جمعة (تريزيجيه) - رمضان صبحي (أحمد المحمدي) - محمد صلاح - أحمد حسن كوكا (عمرو جمال).

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محمد صلاح يحقق حلم الفراعنة بعد 28 عامًا

نجح منتخب مصر في فرض سيطرته علي مجريات المباراة، وكان الأكثر استحواذًا على الكرة والأكثر فعالية على مرمي المنافس خلال اللقاء، واستطاع الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تسجيل أول أهداف الفراعنة بالدقيقة 63 من زمن المباراة، لتزداد آمال المصريين في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره.

وفاجئ منتخب الكونغو الجميع ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 87 عن طريق بوكا أرنولد، ليصيب الجماهير المصرية باليأس والإحباط بتحقيق الفوز في هذه المباراة، خاصة وأن اللقاء كان قد أوشك على الإنتهاء والحلم سوف يتأجل لمباراة الجولة السادسة والتي يواجه فيها الفراعنة منتخب غانا العنيد.

محمد صلاح وزملائه رفضوا الاستسلام وتمسكوا بتحقيق الحلم حتي اللحظات الأخيرة بالمباراة، ونجح منتخب مصر في الحصول على ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع، تقدم لتسديدها "صلاح" بكل جرأة وشجاعة يحمل على أكتافه حلم ملايين المصريين، ونجح الفرعون المصري بتسجيل هدفًا ثانيًا للفراعنة، ليقود منتخب بلاده للفوز 2-1 والتأهل لمونديال روسيا بعد غياب 28 عامًا.

يذكر أن تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2018 كان للمرة الثالثة في تاريخ الفراعنة بعد 1934، و1990.

ماذا فعل منتخب مصر في كأس العالم 2018؟

جاءت مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018 مخيبة لآمال الجماهير المصرية، حيث تلقي منتخب الفراعنة 3 هزائم متتالية أمام منتخب أوروجواي 1-0 ، وروسيا 3 - 1، وأمام السعودية 2-1، وسجل هدفي الفراعنة محمد صلاح، وودع المنتخب الوطني البطولة من الدور الأول ليتم إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة "كوبر" عقب البطولة.