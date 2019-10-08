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رياضة | ميسي أفضل لاعب في الجولة الثامنة من الليجا

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حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة "الليجا".

وقاد ميسي فريقه برشلونة للفوز على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثاني على سلم الترتيب خلف المتصدر.

وقدم ميسي مستوى مميز له مع برشلونة أمام إشبيلية حيث أحرز الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة من على حدود منطقة جزاء إشبيلية.

ويواجه برشلونة مضيفه إيبار يوم السبت 19 من الشهر الجاري، في الجولة التاسعة من الليجا.

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