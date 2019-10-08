رياضة | ميسي أفضل لاعب في الجولة الثامنة من الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي أفضل لاعب في الجولة الثامنة من الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقاد ميسي فريقه برشلونة للفوز على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثاني على سلم الترتيب خلف ريال مدريد المتصدر.

وقدم ميسي مستوى مميز له مع برشلونة أمام إشبيلية حيث أحرز الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة من على حدود منطقة جزاء إشبيلية.

ويواجه برشلونة مضيفه إيبار يوم السبت 19 من الشهر الجاري، في الجولة التاسعة من الليجا.

