رياضة | صحيفة مدريدية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مشاركة جريزمان أمام الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة مدريدية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مشاركة جريزمان أمام الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشاركة الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأرضية على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

صحيفة "ماركا" ذكرت في عددها اليوم الثلاثاء: "لا تتفاجئوا إذ لم يبدأ أنطوان جريزمان الكلاسيكو"، في إشارة إلى أن اللاعب سيظل على دكة البدلاء، كما حدث في مباراة إشبيلية بالجولة الماضية من الليجا.

وتعاقد برشلونة مع جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من أتليتكو مدريد بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ 120 مليون يورو.